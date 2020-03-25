В Томском госуниверситете созданы собственные диссертационные советы

25 Март 2020 2020-03-25T07:16:27+03:00

При переходе на новую модель защиты ТГУ повысил требования, предъявляемые к диссертациям. Фото: из открытых источников

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1 мая 2020 года завершают работу диссертационные советы «ваковского» формата (ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Миннауки РФ). С этого времени Томский государственный университет начнет самостоятельно присуждать ученые степени. Сейчас в ТГУ уже создано семь собственных диссоветов, которые работают по новой модели государственной научной аттестации, а к июню их будет 23.

Как сообщает пресс-служба вуза, с 2016 года в России стартовал процесс трансформации государственной системы аттестации научных кадров. ТГУ вошел в состав «пилотных» организаций, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени кандидата наук и доктора наук. На сегодняшний день этим правом наделены 25 ведущих вузов России и четыре научные организации.

– Сейчас идет этап формирования диссертационных советов, – рассказал советник при ректорате ТГУ, председатель научно-аттестационного комитета Иван Ивонин. – Требования к членам советов не ниже, чем «ваковские». По ряду позиций даже более жесткие: мы хотели бы, чтобы качество диссертаций было выше, – как у университета, входящего в элиту.

Президиум Ученого совета ТГУ принял решение о завершении защит в действующих советах до 1 мая. Все 23 новых диссовета начнут работу не позднее июня, поскольку переходный период, определенный распоряжением правительства для Томского госуниверситета, заканчивается 27 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU