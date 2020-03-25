К акции #МыВместе может присоединиться каждый житель Томской области

25 Март 2020 2020-03-25T06:55:45+03:00

Волонтеры могут доставить продукты на дом Фото: из открытых источников

В период пандемии коронавируса волонтеры востребованы, как никогда

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Многие томичи вынуждены находиться в изоляции. Кто-то после возвращения из зарубежной поездки, кому-то это рекомендовано в силу возраста. Волонтеры могут помочь таким людям в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов.

В Томской области уже работают добровольческие штабы помощи пожилым, организованные Общероссийским народным фронтом совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики».

Благодаря сайту мывместе2020.рф теперь каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться. Также на сайте можно узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU