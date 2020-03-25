К акции #МыВместе может присоединиться каждый житель Томской области
Многие томичи вынуждены находиться в изоляции. Кто-то после возвращения из зарубежной поездки, кому-то это рекомендовано в силу возраста. Волонтеры могут помочь таким людям в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов.
В Томской области уже работают добровольческие штабы помощи пожилым, организованные Общероссийским народным фронтом совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики».
Благодаря сайту мывместе2020.рф теперь каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться. Также на сайте можно узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.
ИСТОЧНИК KP.RU