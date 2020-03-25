Продукты на дом в Томской области начали доставлять почтальоны

25 Март 2020 2020-03-25T06:28:39+03:00

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Для удобства формирования заказа был разработан специальный бланк. Он содержит в себе самые выгодные предложения и популярные товары, которые пользуются наибольшим спросом. Одновременно с доставкой почтовой корреспонденции и пенсий почтальоны принимают от клиентов заказы на доставку товаров. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку.

- На сегодня в УФПС Томской области доставку товаров по адресам осуществляют более 80% работающих почтальонов. Наиболее востребованной услуга стала в Колпашеском, Северском, Молчановском и Верхнекетском почтамтах, особенно в сельской местности. Почтальоны, готовые принести все необходимые покупки прямо домой, стали для пожилых людей и маломобильных граждан большим подспорьем, - рассказал нам заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

Доставка осуществляется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU