Томичей просят помочь Варе Косовой справиться с онкологией

25 Март 2020 2020-03-25T06:00:55+03:00

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Что может отвлечь семью от паники, которая стоит над миром и нашим городом? Только собственная беда, которая все перекрывает и лишает сна. Такая беда как в семье Косовых.

Все начиналось безобидно: у семилетней Вари долго не мог выпасть шатающийся молочный зуб. После его удаления, ранка сильно кровила. Девочка стала бледнеть, проявились синяки на ногах. Родители обратились к врачу. Обследование показало, что у девочки лейкоз. Мама осталась дома с грудной сестренкой Вари, папа лег в больницу вместе со старшей дочкой.

Но он – единственный кормилец семьи. А средства понадобятся, и немалые. Тяжелое лечение, нужно постоянно приобретать много средств по уходу, чтобы никакая инфекция не присоединилась, да и питание после химии нарушено – требуется белковое питание. На курс поддерживающей терапии для Вари (средства по уходу, Мирамистин, белковое питание) требуется около 200 тысяч рублей.

Помочь – просто. Подробнее о том, как это сделать – на сайте Благотворительного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU