Депутаты: Томск достоин звания «Город трудовой доблести»

25 Март 2020 2020-03-25T05:12:06+03:00

Памятник труженикам тыла установлен в Томске на Новособорной площади в 2014 году. Фото: из открытых источников

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Депутаты городской Думы поддержали инициативу по присвоению Томску звания «Город трудовой доблести». 26 марта вопрос о соответствующем ходатайстве в Российский организационный комитет «Победа» рассмотрят их коллеги на собрании Законодательной Думы Томской области.

Напомним, по предложению Президента России в феврале 2020 года был принят федеральный закон № 41-ФЗ, которым устанавливается почетное звание «Город трудовой доблести». Как сказано в документе, оно присваивается городу, «жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях… и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

С инициативой по присвоению Томску почетного звания вышли ветеранские организации и представители научного сообщества, сообщает пресс-служба гордумы. В мэрии была сформирована рабочая группа, которая на основе архивных материалов подготовила соответствующую заявку.

– Мы отдаем дань памяти и уважения всем нашим землякам, которые самоотверженно трудились в тылу, приближая Победу. Именно в Томске был образован первый в стране Комитет ученых – для помощи фронту. В наш город были эвакуированы в общей сложности 32 завода – московские «Манометр», «Красный богатырь», ленинградские «Радист» и «Электросила», ярославский электромашиностроительный. На нашей территории были размещены госпитали. Томичи собирали для солдат продовольствие, одежду и другие необходимые вещи. Люди жили мыслью «Все для фронта! Все для Победы!». И, конечно, Томск заслуживает звания «Город трудовой доблести», – заявил председатель Думы Сергей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU