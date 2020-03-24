Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Томске

24 Март 2020 2020-03-24T17:41:45+03:00

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В 17 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о получении гражданином повреждений, предположительно из травматического оружия. Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу на парковке у ТЦ "Лента" по ул. Елизаровых, 13.

Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение. Информации о том, установлен стрелявший или нет, пока не поступало. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU