2020-03-24T17:41:45+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Томске

Пострадавший мужчина доставлен в больницу
Елена Реутова
Поделиться:
Проводится проверкаПроводится проверкаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 17 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о получении гражданином повреждений, предположительно из травматического оружия. Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу на парковке у ТЦ "Лента" по ул. Елизаровых, 13.

Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение. Информации о том, установлен стрелявший или нет, пока не поступало. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Томске
Томские биологи предлагают напустить на вирусы вайду
Томский «Праздник топора» становится песенным
Прокуратура выступила против строительства нового ТРЦ в Томске
В Томске приступают к ликвидации дефектов на дорогах с применением литых смесей
Томские проекты получили награды выставки «Учебная Сибирь – 2020»
Два томича избили насмерть мужчину, приревновав гостя к жене одного из них
Томские волонтеры наводят порядок на мемориальных комплексах города
Мэрия Томска переходит на дистанционное управление городом
Томские приставы отстояли право малышки видеться с родным отцом
Полиция разыскала томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Медицинские учреждения Томской области полностью готовы к паводку
«Новохим» и химики ТГУ срочно увеличивают выпуск дезинфектантов
Томская область направит в этом году на дорожные проекты почти 7 млрд рублей
Кражи и угоны привели двоих жителей Томской области на скамью подсудимых
Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске
Томских школьников после каникул могут перевести на «дистанционку»
Уроженка Томска снялась в новом психологическом триллере ТНТ
Коронавирус в Томске: новости на 24 марта
Помогать томским пенсионерам будут волонтеры
Вернувшиеся из-за границы томичи должны пройти двухнедельный карантин
Режим повышенной готовности к коронавирусу действует в медицине Томской области
Группа роботов в Томском политехе самостоятельно собрала пазл картины Ван Гога
Чемпионом Сибири по шахматам стал житель Томской области
Началось вещание телеканала «Матч! Страна» в Томске и Северске
75 миллионов рублей будет направлено на ремонт дворов в Томске
В Томской области утвержден план тушения лесных пожаров
Кинотеатрам в Томской области рекомендовано приостановить работу
Шах и мат в Томске ставили через интернет