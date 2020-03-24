2020-03-24T12:09:07+03:00
Умный город

Томские проекты получили награды выставки «Учебная Сибирь – 2020»

Отмечены работы Дома детства и юношества «Факел»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Творчество томичей получило признаниеТворчество томичей получило признаниеФото: из открытых источников
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Подведены итоги XVI регионального этнокультурного конкурса «Через прошлое к будущему» и XI Открытого межрегионального конкурса методических материалов «Секрет успеха», состоявшихся в рамках выставки «Учебная Сибирь – 2020». Дом детства и юношества «Факел» стал активным участником конкурсов и получил признание коллег.

На конкурс «Через прошлое к будущему» учреждение представило 10 работ, в том числе 3 ученических проекта и 7 работ педагогов. Все представленные на конкурс материалы получили высокую оценку жюри и отмечены наградами в различных номинациях:

Так, малая медаль памяти профессора М.Н. Мельникова была вручена проекту Татьяны Пономаревой «Этнокультурный образовательный центр «Истоки».

Среди учебно-исследовательских работ 1 место присвоено Игорю Константинову за проект «Архитектурный облик Томска». Лауреатом стала Татьяна Корчуганова с исследованием «Сталинградская битва».

На конкурс «Секрет успеха» было представлено 4 работы – все работы получили высокую оценку жюри и отмечены наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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