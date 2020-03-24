Два томича избили насмерть мужчину, приревновав гостя к жене одного из них

24 Март 2020 2020-03-24T11:57:32+03:00

Ревность до добра не доведет Фото: из открытых источников

В Томской области двое жителей задержаны по подозрению в причинении мужчине тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту причинения мужчине телесных повреждений, повлекших его смерть, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, утром 21 марта 2020 года ранее судимый 25-летний местный житель застал в своей квартире по улице Октябрьской в Томске мужчину, которого пригласила в гости его супруга. Движимый ревностью, злоумышленник совместно со своим другом – братом жены, в ходе ссоры нанесли множественные удары руками и ногами потерпевшему и скрылись с места происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемые задержаны.

В настоящее время следователем следственного отдела по Октябрьскому району г. Томска проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU