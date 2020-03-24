2020-03-24T10:34:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия Томска переходит на дистанционное управление городом

Градоначальник провел первое аппаратное совещание в режиме конференц-связи
Антонина Ленская
Поделиться:
Задушевное общение с народом за самоваром градоначальнику придется отложить надолго.Задушевное общение с народом за самоваром градоначальнику придется отложить надолго.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский мэр Иван Кляйн принял решение отменить все командировки сотрудников городской администрации и призвал проводить личные приемы и совещания в удаленном режиме. Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба мэрии.

Накануне градоначальник провел первое аппаратное совещание в формате конференц-связи. Обращаясь к заместителям мэра и главам районов, Кляйн заявил, что, несмотря на «новые вызовы», муниципалитет продолжает работать в полном режиме, обеспечивая выполнение нацпроектов и текущих задач по содержанию города, контролю над работой общественного транспорта, функционированию муниципальных учреждений, подготовке к паводку и ремонтным кампаниям 2020 года.

– Каждый руководитель сегодня обязан предпринять все необходимые меры для сохранения работоспособного коллектива. Это касается наличия дезинфицирующих средств и необходимой санитарной обработки кабинетов, своевременной изоляции заболевших сотрудников, отмены командировок и выездов за пределы региона.

Технологии сегодня позволяют нам проводить совещания и личные приемы в удаленном режиме, с помощью конференц-связи и Интернета, – подчеркнул мэр Томска. – В связи с возможным распространением коронавируса необходимо применять их в полной мере, чтобы снизить опасность передачи вируса от человека к человеку.

Напомним, что первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвердился в Томске 18 марта. В связи с угрозой заболевания многие предприятия и организации по возможности переводят сотрудников на удаленную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские волонтеры наводят порядок на мемориальных комплексах города
Мэрия Томска переходит на дистанционное управление городом
Томские приставы отстояли право малышки видеться с родным отцом
Полиция разыскала томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Медицинские учреждения Томской области полностью готовы к паводку
«Новохим» и химики ТГУ срочно увеличивают выпуск дезинфектантов
Томская область направит в этом году на дорожные проекты почти 7 млрд рублей
Кражи и угоны привели двоих жителей Томской области на скамью подсудимых
Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске
Томских школьников после каникул могут перевести на «дистанционку»
Уроженка Томска снялась в новом психологическом триллере ТНТ
Коронавирус в Томске: новости на 24 марта
Помогать томским пенсионерам будут волонтеры
Вернувшиеся из-за границы томичи должны пройти двухнедельный карантин
Режим повышенной готовности к коронавирусу действует в медицине Томской области
Группа роботов в Томском политехе самостоятельно собрала пазл картины Ван Гога
Чемпионом Сибири по шахматам стал житель Томской области
Началось вещание телеканала «Матч! Страна» в Томске и Северске
75 миллионов рублей будет направлено на ремонт дворов в Томске
В Томской области утвержден план тушения лесных пожаров
Кинотеатрам в Томской области рекомендовано приостановить работу
Шах и мат в Томске ставили через интернет