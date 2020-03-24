Мэрия Томска переходит на дистанционное управление городом

24 Март 2020 2020-03-24T10:34:30+03:00

Задушевное общение с народом за самоваром градоначальнику придется отложить надолго. Фото: из открытых источников

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Томский мэр Иван Кляйн принял решение отменить все командировки сотрудников городской администрации и призвал проводить личные приемы и совещания в удаленном режиме. Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба мэрии.

Накануне градоначальник провел первое аппаратное совещание в формате конференц-связи. Обращаясь к заместителям мэра и главам районов, Кляйн заявил, что, несмотря на «новые вызовы», муниципалитет продолжает работать в полном режиме, обеспечивая выполнение нацпроектов и текущих задач по содержанию города, контролю над работой общественного транспорта, функционированию муниципальных учреждений, подготовке к паводку и ремонтным кампаниям 2020 года.

– Каждый руководитель сегодня обязан предпринять все необходимые меры для сохранения работоспособного коллектива. Это касается наличия дезинфицирующих средств и необходимой санитарной обработки кабинетов, своевременной изоляции заболевших сотрудников, отмены командировок и выездов за пределы региона.

Технологии сегодня позволяют нам проводить совещания и личные приемы в удаленном режиме, с помощью конференц-связи и Интернета, – подчеркнул мэр Томска. – В связи с возможным распространением коронавируса необходимо применять их в полной мере, чтобы снизить опасность передачи вируса от человека к человеку.

Напомним, что первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвердился в Томске 18 марта. В связи с угрозой заболевания многие предприятия и организации по возможности переводят сотрудников на удаленную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU