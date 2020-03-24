2020-03-24T09:16:37+03:00
Общество

Полиция разыскала томича, пропавшего по дороге в Забайкалье

Стражи порядка обнаружили его в Иркутске
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Ранее мы сообщали, что сотрудники полиции г. Томска устанавливают местонахождение Монина Владимира Александровича, 1978 года рождения, который 26 февраля 2020 года уехал на грузовике из дома по ул. Советской в городе Томске в Могочинский район, Забайкальского края. Со 2 марта мужчина перестал выходить на связь с родственниками, к месту назначения не прибыл.

-С целью установления местонахождения без вести пропавшего были ориентированы не только личный состав томской полиции, но и общественность путем распространения информации в СМИ и сети Интернет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Иркутске установлено местонахождение мужчины. – сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, противоправных действий в отношении томича совершено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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