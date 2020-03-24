Медицинские учреждения Томской области полностью готовы к паводку

24 Март 2020 2020-03-24T09:01:36+03:00

Запас лекарств сделан во всех районных больницах и ФАПах. Фото: из открытых источников

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На период весеннего половодья все медучреждения региона перейдут в режим повышенной готовности. " В зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады «скорой помощи». При необходимости больницы развернут 1460 дополнительных коек для госпитализации тех, кому это потребуется», — сообщил директор территориального центра медицины катастроф Николай Денисов. По его словам, во всех районных больницах и ФАПах Томской области сформирован неснижаемый запас медикаментов и лекарств для льготников на общую сумму 16 млн рублей.

Также подготовлены списки пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест подтопления — это люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и маломобильные граждане.

Медучреждения сформировали запас дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов для транспорта и располагают резервными источниками электропитания.

Ранее сообщалось, что в этом году в зоне возможного подтопления могут оказаться 87 населенных пунктов Томской области с общим населением более 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU