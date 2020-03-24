«Новохим» и химики ТГУ срочно увеличивают выпуск дезинфектантов

24 Март 2020 2020-03-24T08:27:10+03:00

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- Томская компания «Новохим» совместно с химиками ТГУ выпустит дополнительно более 100 тонн средств для дезинфекции к концу марта – это значительно больше, чем обычный объем производства. –сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Продукты будут отправлены широкому кругу потребителей, среди которых клининговые компании, медицинские учреждения, салоны красоты и другие организации.

– Наша команда озаботилась разработкой и организацией производства дезинфектантов еще в 2011 году. Сейчас мы производим 6 продуктов, половина которых применяется в сельском хозяйстве, а половина – в быту и медицине, – рассказал директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев. – Наши средства эффективны в отношении бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов – полио-, энтеро-, ротавирусов, герпеса, возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, острых респираторных вирусных инфекций.

В прошлом году в Томске было выпущено около 15 тонн дезинфектантов.

- В этом году был план выйти на 30-40 тонн, однако глобальная проблема коронавируса поставила вызов – срочно увеличить объем выпуска. Это оказалось непростой задачей из-за возникших логистических проблем и затруднений в поставке сырья. Но сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы полностью обеспечить наших потребителей дезинфектантами. В ближайший месяц «Новохим» выпустит дополнительно 100 тонн продукции, – пояснил Алексей Князев.

По его словам, коронавирус инактивируется 70% спиртом (этанол, изопропанол), на основе которого и делают бытовые антисептики. Поверхности можно обрабатывать и спиртом, однако он убьет не все бактерии, а расход продукта будет очень высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU