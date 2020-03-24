2020-03-24T07:56:47+03:00
Недвижимость

Томская область направит в этом году на дорожные проекты почти 7 млрд рублей

Среди ключевых объектов- развязка на 76-м километре железной дороги Тайга – Томск
Алиса Селезнева
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Сезон дорожных работ стартует,как только сойдет снег.Сезон дорожных работ стартует,как только сойдет снег.Фото: из открытых источников
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В рамках президентского национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчики обновят 143 км автодорог Томской агломерации и за ее пределами, достроят подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования нацпроекта составит свыше 3,4 млрд рублей.

«.В минувшем году Томская область вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта. Мы перевыполнили план, отремонтировав 23 объекта вместо запланированных 20 за счет экономии на торгах. В целом региону до 2024 года предстоит привести в нормативное состояние более 1300 километров автодорог», — сообщил журналистам Игорь Шатурный, заместитель губернатора по по промышленной политике.

За счет федеральных средств в 2020 году специалисты областного ДРСУ завершат строительство двухуровневой транспортной развязки с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского до Богашёвского тракта с железной дорогой Томск - Тайга.

Финансирование федеральным центром строительство стратегически важного для нашего региона объекта составляет 1,66 млдр рублей.

Кроме того, будут продолжены областная программа освещения дорог в границах населенных пунктов и стартовавшая в 2019 годупрограмма ремонта мостов на региональных дорогах. Дорожники выполнят ремонт участка автодороги Кедровый ‑ Гарь ‑ Кёнга в Бакчарском районе и трех участков автодороги Парабель – Новиково ‑ Кедровый в Парабельском районе, реконструируют очередной участок автодороги Могильный Мыс ‑ Парабель – Каргасок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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