2020-03-24T07:31:02+03:00
Происшествия

Кражи и угоны привели двоих жителей Томской области на скамью подсудимых

За свои преступления им предстоит отбыть реальный срок
Елена Реутова
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Преступление не осталось без наказанияПреступление не осталось без наказанияФото: из открытых источников
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С конца сентября по начало ноября 2019 года двое приятелей, проживающих в Колпашево, в возрасте 20 и 21 года совершили четыре кражи чужого имущества на общую сумму более 50 тыс. рублей, а также угнали три автомобиля. Все преступления совершались молодыми людьми по одной схеме. В ночное время они приискивали автомобили, оставленные жителями района в незапертом состоянии, и похищали из них деньги либо совершали угон таких машин.

Отмечается, что у обоих имеется непогашенная судимость.

Колпашевский городской суд признал их виновными в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 158 (кража) и статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Старшего из подсудимых ждет наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, младшего - к 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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