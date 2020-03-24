Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске

24 Март 2020 2020-03-24T07:03:24+03:00

Получить ответы можно будет по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часов Фото: из открытых источников

В четверг на все вопросы ответит руководитель-главный эксперт по МСЭ Вячеслав Перминов

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В четверг, 26 марта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения «прямую линию» по вопросам организации оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На интересующие вопросы граждан по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часов ответит руководитель-главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

Необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: 8 (3822) 401-600.

ИСТОЧНИК KP.RU