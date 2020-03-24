Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске
В четверг, 26 марта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения «прямую линию» по вопросам организации оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
На интересующие вопросы граждан по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часов ответит руководитель-главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов.
Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru
Необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: 8 (3822) 401-600.
ИСТОЧНИК KP.RU