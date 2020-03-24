2020-03-24T07:03:24+03:00
Здоровье

Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске

В четверг на все вопросы ответит руководитель-главный эксперт по МСЭ Вячеслав Перминов
Елена Реутова
Поделиться:
Получить ответы можно будет по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часовПолучить ответы можно будет по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часовФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В четверг, 26 марта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения «прямую линию» по вопросам организации оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На интересующие вопросы граждан по телефону 8 (3822) 403-304 с 14 до 16 часов ответит руководитель-главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

Необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: 8 (3822) 401-600.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямая линия по проведению медико-социальной экспертизы пройдет в Томске
Томских школьников после каникул могут перевести на «дистанционку»
Уроженка Томска снялась в новом психологическом триллере ТНТ
Коронавирус в Томске: новости на 24 марта
Помогать томским пенсионерам будут волонтеры
Вернувшиеся из-за границы томичи должны пройти двухнедельный карантин
Режим повышенной готовности к коронавирусу действует в медицине Томской области
Группа роботов в Томском политехе самостоятельно собрала пазл картины Ван Гога
Чемпионом Сибири по шахматам стал житель Томской области
Началось вещание телеканала «Матч! Страна» в Томске и Северске
75 миллионов рублей будет направлено на ремонт дворов в Томске
В Томской области утвержден план тушения лесных пожаров
Кинотеатрам в Томской области рекомендовано приостановить работу
Шах и мат в Томске ставили через интернет