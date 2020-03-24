Томских школьников после каникул могут перевести на «дистанционку»

24 Март 2020 2020-03-24T06:41:23+03:00

Решение о форме обучение школьников будет принято до конца каникул. Фото: из открытых источников

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В связи с ситуацией с коронавирусом власти региона рассматривают несколько вариантов обучения в томских школах после выхода детей с каникул. Возможен как перевод школьников на дистанционное обучение, так и режим свободного посещения. При этом отмечается, что необходимости переводить на удаленный режим работы ряда школ в сельской местности нет, так как население там не мигрирует.

Свободное посещение в детских садах было решено не вводить.

- В дошкольных образовательных организациях нет смешивания коллективов, дети находятся в групповых ячейках, поэтому детсады продолжают работать в штатном режиме. При изменении эпидемиологической ситуации, либо получении каких-то нормативных рекомендаций, мы будем пересматривать этот вопрос, - сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

ИСТОЧНИК KP.RU