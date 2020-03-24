2020-03-24T05:54:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: новости на 24 марта

В Северске и Томске нет новых подтвержденных случаев COVID-19
Елена Реутова
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Новых случаев коронавируса в Томске нетНовых случаев коронавируса в Томске нетФото: из открытых источников
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- У всех пациентов, находящихся в инфекционных отделениях Томска и Северска с подозрением на коронавирус, анализы не подтвердили наличие инфекции, - сообщил заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев,

На утро вторника, 24 марта, в инфекционном отделении Северска находятся восемь человек, в Томске - 20. У одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный, у двух вновь поступивших анализы отправлены на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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