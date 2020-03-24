Коронавирус в Томске: новости на 24 марта

24 Март 2020 2020-03-24T05:54:22+03:00

Изменить размер текста: A A

- У всех пациентов, находящихся в инфекционных отделениях Томска и Северска с подозрением на коронавирус, анализы не подтвердили наличие инфекции, - сообщил заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев,

На утро вторника, 24 марта, в инфекционном отделении Северска находятся восемь человек, в Томске - 20. У одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный, у двух вновь поступивших анализы отправлены на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU