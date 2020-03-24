2020-03-24T05:31:19+03:00
Общество

Помогать томским пенсионерам будут волонтеры

Они могут доставить продукты на дом, купить лекарства и помочь оплатить ЖКУ
Елена Реутова
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Волонтерский штаб создан для помощи пожилым людямВолонтерский штаб создан для помощи пожилым людямФото: из открытых источников
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Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям на карантине начал свою работу в Томской области. Как отмечалось ранее, пожилые люди находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Медики не рекомендуют им выходить из дома без особой необходимости. Волонтеры могут помочь им в покупке продуктов первой необходимости, лекарств и оплате ЖКУ.

- Мы должны помочь самым незащищенным и уязвимым в этой ситуации людям. На сегодняшний день в волонтерском штабе зарегистрировано 36 волонтеров, которые готовы ежедневно оказывать посильную помощь нуждающимся, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаляпин.

Волонтерский штаб организован на базе СибГМУ. Штаб работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону: 8-800-200-34-11. После поступления заявок добровольцы выезжают на дом к обратившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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