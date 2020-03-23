2020-03-23T15:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вернувшиеся из-за границы томичи должны пройти двухнедельный карантин

За последние две недели в регион прилетело около 10 тысяч человек
Елена Реутова
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Томичам, вернувшимся из-за границы, предстоит двухнедельный карантинТомичам, вернувшимся из-за границы, предстоит двухнедельный карантинФото: из открытых источников
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Как сообщил сегодня заместитель руководителя оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Иван Деев, все, кто возвращается в Россию из-за рубежа, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. В Томской области под это требование попадают почти 10 тысяч человек.

Вернувшись домой из-за границы томичи должны позвонить по телефону горячей линии: (3822)-516-616, 8-800-350-8850. При хорошем самочувствии человеку необходимо оставаться дома 14 дней. При наличии симптомов к томичу приедет врач, который возьмет смывы на анализ на коронавирусную инфекцию. На месте медработник должен принять решение — госпитализировать человека или нет.

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

Как отметил Иван Деев, те кто не будут соблюдать режим изоляции, могут попасть под административную или уголовную ответственность. Она наступит, если нарушивший режим самоизоляции станет источником заражения других людей. Уголовное наказание предусмотрено статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», и предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Выборочный контроль за соблюдением режима проводят полиция и районные администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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