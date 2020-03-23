Группа роботов в Томском политехе самостоятельно собрала пазл картины Ван Гога

23 Март 2020 2020-03-23T13:32:02+03:00

Роботы, которые будут работать без участия человека Фото: из открытых источников

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В Томском политехническом университете решили задачу группового управления роботами, применив киберфизический подход.

Во время тестирования разработанного программного обеспечения группа автономных мобильных роботов собрала пазл картины Ван Гога «Звездная ночь», сообщает пресс-служба вуза. Результаты исследования были представлены на конференции AIP Conference Proceedings и опубликованы в сборнике.

Ученые из Томского политеха исследуют методы построения онтологии киберфизических систем. Цель проекта – разработать программное обеспечение, которое позволило бы нескольким роботам взаимодействовать друг с другом без человека.

Ученые планируют создать отечественный аналог программного обеспечения для управления предприятием, с точки зрения автоматизации технологических процессов и планирования задач.

ИСТОЧНИК KP.RU