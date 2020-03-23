Группа роботов в Томском политехе самостоятельно собрала пазл картины Ван Гога
В Томском политехническом университете решили задачу группового управления роботами, применив киберфизический подход.
Во время тестирования разработанного программного обеспечения группа автономных мобильных роботов собрала пазл картины Ван Гога «Звездная ночь», сообщает пресс-служба вуза. Результаты исследования были представлены на конференции AIP Conference Proceedings и опубликованы в сборнике.
Ученые из Томского политеха исследуют методы построения онтологии киберфизических систем. Цель проекта – разработать программное обеспечение, которое позволило бы нескольким роботам взаимодействовать друг с другом без человека.
Ученые планируют создать отечественный аналог программного обеспечения для управления предприятием, с точки зрения автоматизации технологических процессов и планирования задач.
ИСТОЧНИК KP.RU