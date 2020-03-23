2020-03-23T13:10:32+03:00
Спорт

Чемпионом Сибири по шахматам стал житель Томской области

Валерий Свиридов лидировал в соревнованиях СФО
ИГОРЬ ТЮРИН
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Наш земляк - чемпионат Сибири по шахматамНаш земляк - чемпионат Сибири по шахматамФото: из открытых источников
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Чемпионат Сибирского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Новосибирске. В соревнованиях среди мужчин приняли участие 80 шахматистов, на старт женского чемпионата вышли 32 спортсменки.

В процессе соревнований изменилась программа проведения, и в последние игровые дни проводилось по два тура в день. На подготовку к вечернему туру у спортсменов было не более часа.

Начиная с первых туров, житель региона Валерий Свиридов стал лидировать, и одно поражение не изменило турнирное положение. В итоге он занял первое место с результатом 7,5 очков из девяти. Наш земляк одержал семь побед, один раз уступил и одну партию свел вничью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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