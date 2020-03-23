2020-03-23T11:20:02+03:00
Звезды

Кинотеатрам в Томской области рекомендовано приостановить работу

Ожидается, что это будет сделано уже с сегодняшнего дня
Елена Реутова
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Залы кинотеатров опустеют на время карантинаЗалы кинотеатров опустеют на время карантинаФото: из открытых источников
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С 23 марта, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции частным кинотеатрам рекомендовано приостановить демонстрацию фильмов.

При этом, как отмечается на сайте Администрации Томской области, муниципальные учреждения и дома культуры в районах Томской области закрыты для посещений еще с 17 марта.

Областные учреждения культуры организуют и проводят свои мероприятия в режиме-онлайн. Концерты, выставки, спектакли доступны в сети интернет.

Так, 19 марта состоялась прямая трансляция концерта Томского Академического симфонического оркестра «В жанре поэмы», которую посмотрели более 750 человек из Японии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, а также Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Красноярска, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Москвы и Томска.

Следующая онлайн-трансляция Томской филармонии — концерт «Органный мир. Италия-Германия-Голландия-Франция» — состоится 25 марта в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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