2020-03-23T10:31:44+03:00
Спорт

Шах и мат в Томске ставили через интернет

В онлайн-турнире приняли участие 43 спортсмена
Елена Реутова
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Шахматисты ушли в онлайнШахматисты ушли в онлайнФото: из открытых источников
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В целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, соревнования по разным видам спорта отменены. Но шахматистам разобщение не помеха – они решили провести интернет-турнир.

- Карантин — не повод для шахматистов не играть. Ведь у нашего вида спорта есть преимущество: можно играть и из дома, - рассказал кандидат в мастера спорта, участник соревнований, тренер ДЮСШ №7 Антон Исаев.

Томские любители шахмат сыграли онлайн-турнир на игровой площадке «lichess». К томичам присоединились и шахматисты из других сибирских городов. 43 участника по системе «Арена» сыграли 264 партии, сделав 17 205 ходов. Победу одержала томичка Анастасия Бурдукова, по дополнительному показателю второе место заняла Ольга Макарова из Новосибирска, тройку замкнул Максим Миначев из Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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