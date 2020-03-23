В Томской области за прошлый год восстановлено 30, 8 тыс. га лесов

23 Март 2020 2020-03-23T10:10:13+03:00

В томских лесах преобладают сосны и кедры . Фото: из открытых источников

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Как сообщает Томсктстат, на начало 2019 года леса занимали 20 млн. га или 63.7% территории нашей области.

- В них преимущественно растут хвойные породы деревьев (53.5% от всей площади покрытой лесом), в том числе, на сосну приходится – 28.8%, кедр – 19.0%, лиственницу, ель и пихту – 5.7%. В 2019 году лесовосстановление проведено на площади 30.8 тыс. га, в том числе естественное лесовосстановление проведено на 27.7 тыс. га, искусственное – на 1.7 тыс. га, комбинированное, сочетающее естественное и искусственное лесовосстановление, – на 1.4 тыс. га. – говорится в сообщении ведомства.

В естественном восстановлении основной упор делался на сохранении подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений. В 2019 году данные работы осуществлены на 21.5 тыс. га. В искусственном восстановлении лесов преобладала посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных растений, мероприятия были проведены на 1.6 тыс. га. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, осуществлены на 7.4 тыс. га.

Потери леса составили 10,2 тыс. га, из которых 9,3 тыс. га пали жертвой насекомых-вредителей, 0,8 тыс. га – от лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU