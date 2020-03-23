2020-03-23T09:20:10+03:00
Экономика

Азотные удобрения для аграриев Томской области будут выпускать в Северске

В основу производства ляжет уникальная инновационная технология
Алиса Селезнева
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Удобрения повысят урожайность томских полей.Удобрения повысят урожайность томских полей.Фото: из открытых источников
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Компания «ТомскАзот» стала четвертым резидентом, зарегистрированным на территории опережающего социально-экономического развития «Северск». На площадях, размещенных в закрытом городе, она запустит производство высококачественных азотных удобрений для сельхозпредприятий Томской области. Это обеспечит создание 14 рабочих мест и привлечет более 13 млн рублей инвестиций в ЗАТО Северск.

В производстве предприятие будет использовать не имеющую аналогов инновационную технологию для гранулирования продукции.

Помимо компании «ТомскАзот» в ТОР «Северск» уже зарегистрированы три резидента: ООО «МК-Полимер», ООО «НПК «ВАБ-70» и ООО «Сибирский титан». В общей сложности, в ТОР уже создано 120 рабочих мест, привлечено 75 млн рублей инвестиций и ведется работа еще по 26 проектам потенциальных резидентов.

Напомним, ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года для обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования. В сентябре 2019 года принят закон Томской области об установлении налоговых льгот для резидентов ТОР «Северск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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