В Томской области за минувшие сутки госпитализировано 3 пациента с подозрением на COVID-19

23 Март 2020 2020-03-23T08:54:24+03:00

Подтвержденный случай коронавируса пока в регионе один. Фото: из открытых источников

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- По состоянию на утро 23 марта, в Томской области один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в инфекционных отделениях Томска и Северска 25 пациентов. В областном центре – 17 (один – с подтвержденным диагнозом, 16 – с отрицательным), в Северске – восемь (один – с отрицательным диагнозом, семь проб находятся в работе). – сообщает пресс-служба областной администрации. По данным на 22 марта госпитализированных было 22 человека.

Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, потребовал усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности.

«Ситуация в нашей области пока стабильная, но это никого не должно успокаивать. Риски слишком велики, чтобы пренебрегать самыми серьезными мерами профилактики. Каждый на своем уровне должен сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих: никаких массовых мероприятий, резкое сокращение посещений людных мест, строгий режим гигиены, особое внимание старшему поколению.

В случае проявления признаков гриппа – только вызов врача на дом». – подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил за работу медиков.

«Сегодня наша система здравоохранения проходит настоящее испытание. Бригады «скорой», участковые терапевты, эпидемиологи, специалисты Роспотребнадзора работают с предельной нагрузкой и заслуживают самых больших слов благодарности», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU