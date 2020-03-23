Специалисты прогнозируют ледоход в Томске на 10 апреля

23 Март 2020 2020-03-23T08:16:56+03:00

Средняя толщина льда на Томи ниже чем в предыдущие годы

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Сотрудники «Оперативно-дежурной службы» Томска совместно с ГИМС МЧС по Томской области проводят мониторинг толщины льда на реках Томь и Ушайка.

В феврале дважды проводились замеры средней толщины льда, которые сейчас значительно ниже предыдущих лет. Так, уже на конец февраля средняя толщина льда на реке Томь составила 55 см (в предыдущие 5 лет - 64 см), по реке Ушайка – 38 см (в предыдущие годы - 58 см).

- С учетом данных ледового мониторинга и анализа снежных запасов основным фактором, влияющим на успешное прохождение половодья, станет погода. По предварительным прогнозам, вскрытие Томи в городской черте ожидается ориентировочно 10 апреля. Для сравнения в 2019 году ледоход в черте города начался 7 апреля, в 2018-м – 16 апреля. – сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске определено 28 потенциально опасных участков, 13 - подвержены риску затопления от разлива Томи и малых рек, по 15-ти существует угроза подтопления талыми водами.

Сейчас ведется работа по корректировке паспортов этих участков, которые содержат информацию по прогнозируемым зонам затопления, привлекаемым силам и средствам для проведения аварийно-спасательных работ, списки проживающих на территории, маршруты эвакуации и места пунктов сборов.

В целях оповещения населения изготовлены и будут розданы 12 тысяч памяток по правилам поведения граждан, проживающих вблизи территорий возможного затопления. Также начиная с 1 апреля в магазинах, на рынках и остановках начнут транслировать звуковые информационные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU