2020-03-23T08:06:05+03:00
Экономика

В Томской области появятся два центра селекции и производства семян

Это позволит повысить урожаи зерновых и картофеля в регионе
Алиса Селезнева
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Без картофеля томичи не останутся!Без картофеля томичи не останутся!Фото: из открытых источников
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Один из центров расположится в с. Нащеково Шегарского района, где «Агрофирма «Межениновская» планирует заняться производством семян зерновых и масличных культур. Репродуктивные семена предприятие будет закупать у научно-исследовательских центров Томска, Новосибирска, Кемерова и Тюмени.

В настоящее время выполнены инженерно-изыскательные работы, разрабатывается проектно-сметная документация,определен основной поставщик оборудования. К строительно-монтажным работам инвестор планирует приступить в мае, срок окончания всех работ— август 2020 года

Второй селекционно-семеноводческий центр построят в Томском районе. Он будет ориентирован на создание новых отечественных сортов картофеля,на разработку новых технологий семеноводства картофеля и биологических средств его защиты.Проект реализуют сельхозпредприятия «Колпаков» и «Агрофирма Зоркальцевская» совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и торфа.При выходе на проектную мощность центра к 2025 году предполагается реализация 1370 тонн семян картофеля элитной репродукции в год.

«Создание селекционно-семеноводческих центров имеет стратегическое значение для Томской области. Реализация проектов даст томским аграриям качественные семена и хорошую основу для повышения урожайности в регионе», — подчеркнул вице-губернатор Андрей Кнорр, заместитель губернатора Томской области по агропромышленному комплексу и природопользованию.

Всего в 2020 году в Томской области реализуется 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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