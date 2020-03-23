Звание заслуженного учителя России присвоено томичу

23 Март 2020 2020-03-23T07:45:52+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «заслуженный учитель России» тренеру, учителю высшей квалификационной категории Алексею Соколову.

Педагогический и тренерский стаж Алексея Алексеевича более 40 лет. За это время он подготовил большое количество спортсменов, показавших высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. Его воспитанниками стали двукратный олимпийский чемпион по хоккею Николай Борщевский и призер Олимпийских игр баскетболист Александр Каун. Сегодня Алексей Соколов работает учителем физкультуры в Академлицее Томска. Под его руководством школьные команды неоднократно становились призерами и победителями региональных соревнований, 111 учеников получили знаки отличия за успешное выполнение нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU