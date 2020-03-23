Тотальный диктант переносится, в Томске отменены курсы подготовки

23 Март 2020 2020-03-23T06:55:01+03:00

Впервые за свою историю главный праздник грамотности в апреле не состоится. Фото: из открытых источников

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Тотальный диктант состоялся уже 16 раз – в России и за рубежом – и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Однако обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, заставили организаторов перенести дату акции на осень 2020 года.

Одним из вариантов решения был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим. Но для многих участие в нем – это прежде всего ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять заведенный порядок.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта. В официальном сообщении говорится: «Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет. Для большинства поклонников акции участие станет невозможным – это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы делаем проект не для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся».

В Томском госуниверситете курсы «Русский по пятницам» также приостановлены в связи с введением в вузе карантина. Оставшиеся занятия, запланированные на 27 марта и 3 апреля, не состоятся, сообщает пресс-служба ТГУ. Возможно, осенью курсы будут организованы заново и начнутся с первого занятия.

Информация о Тотальном диктанте в Томске доступна в соцсетях ВКонтакте (vk.com/totaldict_tomsk) и Instagram (www.instagram.com/totaldict_tomsk). Хэштеги: #всемдиктант #тотальныйвтомске.

ИСТОЧНИК KP.RU