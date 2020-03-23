Новые корпуса общежития Томского госуниверситета сданы в эксплуатацию

23 Март 2020 2020-03-23T05:48:47+03:00

Среди предложенных названий есть «Бригантина» и «Звездные врата», «Лунная соната» и «Коммунарка», «Умные соседи» и «Александр Блок». Фото: из открытых источников

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На прошлой неделе государственная комиссия выдала компании-застройщику акт о вводе в эксплуатацию двух корпусов общежития ТГУ на ул. Аркадия Иванова в Томске. Общая площадь зданий превышает 19 тысяч квадратных метров, высота одного из корпусов – 15 этажей, другого – 12. Вместе они рассчитаны на проживание 800 человек и включают 184 жилых секции, из которых 24 предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Этап строительства и отделки нового общежития завершен, в настоящее время продолжается монтаж и установка мебели и бытовой техники. Новоселами двух корпусов станут в основном магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов ТГУ.

Контракт на строительство общежития в сентябре 2017 года заключили Минобрнауки РФ и ОАО «Томская домостроительная компания». Стоимость работ составила 792 миллиона рублей. В возведении и отделке было задействовано несколько подразделений ТДСК. Как сообщили в компании, общежитие – нетиповой, сложный строительный объект. Многофункциональные здания позволяют обеспечить комфортные условия для отдыха, учебы и развития вузовской молодежи. В корпусах предусмотрены места для занятий спортом, конференц-зал, в каждой многоэтажке разместятся пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья, для кухонь закуплены холодильники, плиты и мебель.

Напомним, что в начале 2020 года Томский госуниверситет объявил конкурс на лучшее название для нового общежития. За две недели участники предложили полторы сотни наименований – романтические, футуристические, в духе советского времени и т. д. Комиссии предстояло выбрать топ-10 названий, чтобы представить их на голосование в группе ТГУ в ВК. Огласить победителя пресс-служба вуза обещала в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU