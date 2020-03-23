У томского бизнеса появился новый инструмент финансовой поддержки
В инфраструктуре поддержки малого предпринимательства региона появилось новое звено — МКК Фонд Микрофинансирования Томской области.
Как сообщается на сайте областной администрации, программы микрофинансирования направлены на поддержку тех предпринимателей, кому нужны средства для приобретения оборудования, помещений, спецтехники, грузового транспорта, а также на реконструкцию и капремонт объектов недвижимого имущества, являющихся составной частью инвестиционного проекта.
Основное преимущество программ в том, что микрозаймы направлены не только на производителей товаров и услуг, но и на сельское хозяйство, включая производство сельхозпродукции и услуги в этой отрасли экономики, в том числе для обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
Консультация и прием заявок от субъектов малого предпринимательства организованы в центре «Мой бизнес» (ул. Московский тракт, 12) в Томске, телефон: (3822) 901-000.
С 1 апреля 2020 года заявку на предоставление микрозайма можно будет подать удаленно через цифровую платформу Томской области biz.tomsk.life.
ИСТОЧНИК KP.RU