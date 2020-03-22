В Томской области по-прежнему один подтверждённый случай COVID-19

22 Март 2020 2020-03-22T07:31:23+03:00

У 10 человек с подозрением на коронавирус анализы находятся на исследовании

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- По состоянию на 11 часов утра воскресенья,22 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 22 человека. - сообщил Иван Деев, заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вице-губернатор по социальной политике.

В больнице №3 Томска проходят лечение 17 человек: 1 пациент с подтвержденным диагнозом, 10 — с отрицательным, у шести поступивших (в том числе, у пятерых госпитализированных в последние сутки) анализы взяты на исследования. В инфекционном отделении Северска проходят терапию 5 человек. Среди них один пациент с диагнозом ОРВИ (пробы на коронавирус показали отрицательный результат). У четверых пробы в работе.

Штаб Томской области по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции напоминает: все прибывшие в регион из других государств должны незамедлительно сообщить о своем прибытии на «горячую линию» (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис.

В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.

В регионе действует режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU