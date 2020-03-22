Грузовик сбил пенсионерку в центре Томска
ГИБДД требуется помощь очевидцев
фото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла сегодня, 22 марта, около 05 часов 20 минут на пересечении проспекта Ленина и улицы Беленца.
- Автомобилем MAN, под управлением 43-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. В результате происшествия 62-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются. – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.
Очевидцев данного происшествия ГИБДД просит обратиться по адресу в г.Томске: ул.Герцена, 72/1, каб.318, или позвонить по телефонам: 271-552, 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU