Пассажир погиб в лобовом столкновении на трассе под Томском
По факту аварии проводится проверка
Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии после лобового столкновения под ТомскомФото: из открытых источников
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Около 12 часов 42 минут в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск в поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vista, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, перед поворотом на село Петропавловка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi.
Как сообщает областное УМВД, пассажир Toyota Vista, находившийся на переднем сиденье, погиб. Оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU