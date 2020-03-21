2020-03-21T11:54:23+03:00
Происшествия

Пассажир погиб в лобовом столкновении на трассе под Томском

По факту аварии проводится проверка
Елена Реутова
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Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии после лобового столкновения под ТомскомОдин человек погиб, двое в тяжелом состоянии после лобового столкновения под ТомскомФото: из открытых источников
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Около 12 часов 42 минут в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск в поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vista, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, перед поворотом на село Петропавловка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi.

Как сообщает областное УМВД, пассажир Toyota Vista, находившийся на переднем сиденье, погиб. Оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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