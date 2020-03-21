На 21 марта ситуация с коронавирусом в Томске остается стабильной

21 Март 2020 2020-03-21T11:38:19+03:00

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Как сообщил сегодня заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области Иван Деев, все анализы, взятые у пациентов в пятницу, показали отрицательный результат.

- Также отрицательные результаты на коронавирус подтверждены у тех, кто находился в непосредственном контакте с заболевшим, - отметил он.

По состоянию на 13 часов субботы в инфекционных отделениях Томска и Северска находится 16 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-2019 по-прежнему остается один пациент, его состояние удовлетворительное. В инфекционном отделении 3 горбольницы Томска также проходят лечение 10 человек с отрицательным тестом на коронавирус, у одного пациента анализы направлены на исследование. В инфекционном отделении Северска находятся четыре человека: у троих анализы направлены на исследование, у одного подтвержден диагноз ОРВИ.

Напомним, что все прибывшие в регион из других государств должны незамедлительно сообщить о своем прибытии на «горячую линию» (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU