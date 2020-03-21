На 21 марта ситуация с коронавирусом в Томске остается стабильной
Как сообщил сегодня заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области Иван Деев, все анализы, взятые у пациентов в пятницу, показали отрицательный результат.
- Также отрицательные результаты на коронавирус подтверждены у тех, кто находился в непосредственном контакте с заболевшим, - отметил он.
По состоянию на 13 часов субботы в инфекционных отделениях Томска и Северска находится 16 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-2019 по-прежнему остается один пациент, его состояние удовлетворительное. В инфекционном отделении 3 горбольницы Томска также проходят лечение 10 человек с отрицательным тестом на коронавирус, у одного пациента анализы направлены на исследование. В инфекционном отделении Северска находятся четыре человека: у троих анализы направлены на исследование, у одного подтвержден диагноз ОРВИ.
Напомним, что все прибывшие в регион из других государств должны незамедлительно сообщить о своем прибытии на «горячую линию» (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU