2020-03-21T06:59:29+03:00
Спорт

Томским спортсменам вручили награды и знаки отличия

Каждый из награжденных внес большой вклад в развитие спорта в регионе
Елена Реутова
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Спортсменов наградили за достижения в профессиональном спортеСпортсменов наградили за достижения в профессиональном спортеФото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Сегодня мы чествуем людей, которые являются примером для огромного числа мальчишек, девчонок и взрослых томичей, —отметил зам губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных. — Глядя на ваши спортивные достижения, которые становятся результатом регулярных тренировок, многие учатся побеждать не только в спорте, но и в жизни.

Заслуженный тренер Петр Тимченко, который вырастил чемпионов России, Европы и мира по подводному плаванию, победителей Всемирных игр и рекордсменов мира, удостоен знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Знак «Отличник физической культуры и спорта» из рук вице-губернатора получил президент областной федерации по спортивной гимнастике Алексей Козин.

Почетную грамоту Министерства спорта РФ за заслуги в сфере физической культуры и спорта была вручена заведующей отделением подводного спорта Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева Татьяне Коноваловой и тренеру по акробатической подготовке ДЮСШ № 3 Томска Александру Марилову.

Благодарность Министра спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта получила вице-президент региональной федерации гребного спорта Валентина Якименко.

Семь судей Томской области удостоены знаков «Спортивный судья Всероссийской категории», 14 спортсменов получили знаки «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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