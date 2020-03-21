2020-03-21T05:41:02+03:00
Общество

Ссузы Томска с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения

Такое решение было принято в пятницу
Елена Реутова
Поделиться:
Обучение студенты ссузов продолжат из домаОбучение студенты ссузов продолжат из домаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Средне-специальные учебные заведения Томской области с понедельника последуют примеру вузов и перейдут на дистанционный формат обучения.

- С 23 марта все подведомственные департаменту учреждения будут переходить на электронную и дистанционную форму обучения. Работать в таком формате мы будем до тех пор, пока это будет необходимо. Будем отслеживать ситуацию и руководствоваться рекомендациями Минпросвящения, — рассказал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Единственным ссузом, который перешел на удаленную форму обучения ранее этого срока, стал Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томским спортсменам вручили награды и знаки отличия
Томская киностудия ищет актеров-двойников Путина и Трампа
Ссузы Томска с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения
Клещи нападают на жителей Томской области все чаще
Все лица, с кем контактировала заразившаяся томичка, определены
Несколько пунктов приема Томскэнергосбыта временно приостановили работу
Томичей, вернувшихся из-за границы, ждет две недели самоизоляции
Томичей просят помочь найти подозреваемого в хищении куба для пожертвований
Томскстат: промышленность региона в январе-феврале набрала обороты
Выходные не порадуют томичей хорошей погодой
Студенты Томского госуниверситета получат 50 тысяч рублей в виде стипендии Эндаумент-фонда
Томичка в сети Интернет покупала шубу и осталась без денег и обновки
Прибывшие из-за рубежа жители Томской области могут сообщать о себе через онлайн-сервис
В Томской области появятся новые автобусы для пригородных маршрутов
Томские ученые получили более качественный графен для гибкой электроники
Томские педагоги стали победителями на конкурсе имени Выготского
Желание легко заработать на «лайках» дорого обошлось юной томичке
Томич, «бегавший» от уплаты алиментов, теперь будет ходить пешком
Приятного аппетита! В прошлом году в Томске открылось 26 новых кафе и ресторанов
Новых подтвержденных диагнозов COVID-19 в Томской области нет
В томских колониях и СИЗО введен запрет на свидания с родственниками
Томский областной онкодиспансер запустил новый интернет-ресурс
Учреждения культуры Томской области работают в интерактивном онлайн-формате
В Томске к лишению свободы осуждены два юных грабителя
В санаториях и лагерях Томской области отменены лагерные смены на весенние каникулы