Ссузы Томска с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения

21 Март 2020 2020-03-21T05:41:02+03:00

Такое решение было принято в пятницу

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Средне-специальные учебные заведения Томской области с понедельника последуют примеру вузов и перейдут на дистанционный формат обучения.

- С 23 марта все подведомственные департаменту учреждения будут переходить на электронную и дистанционную форму обучения. Работать в таком формате мы будем до тех пор, пока это будет необходимо. Будем отслеживать ситуацию и руководствоваться рекомендациями Минпросвящения, — рассказал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Единственным ссузом, который перешел на удаленную форму обучения ранее этого срока, стал Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU