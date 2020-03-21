Ссузы Томска с понедельника перейдут на дистанционную форму обучения
Средне-специальные учебные заведения Томской области с понедельника последуют примеру вузов и перейдут на дистанционный формат обучения.
- С 23 марта все подведомственные департаменту учреждения будут переходить на электронную и дистанционную форму обучения. Работать в таком формате мы будем до тех пор, пока это будет необходимо. Будем отслеживать ситуацию и руководствоваться рекомендациями Минпросвящения, — рассказал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.
Единственным ссузом, который перешел на удаленную форму обучения ранее этого срока, стал Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций.
ИСТОЧНИК KP.RU