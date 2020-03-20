2020-03-20T14:49:51+03:00
Общество

Несколько пунктов приема Томскэнергосбыта временно приостановили работу

Произошли и другие изменения в графике обслуживания клиентов
Елена Реутова
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Из открытых источниковИз открытых источниковФото: из открытых источников
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В связи с введением на территории региона режима повышенной готовности и профилактики распространения коронавирусной инфекции, внесены изменения в работу офисов обслуживания клиентов компании. Так, временно приостановлена работа пунктов приёма клиентов по следующим адресам: ул. Ференца Мюнниха, д. 5б (ТЦ «Континенталь»), ул. Герцена, д.61/1 (ТЦ «Город»), ул. Вавилова, д. 10, п. Зональная Станция, ул.Солнечная, д. 19/1 (магазин «Золушка»).

Центры очного обслуживания клиентов и пункты приёма в районах и сельских населенных пунктах отменили обслуживание абонентов по субботам.

В Центре очного обслуживания клиентов по адресу ул. Котовского, 19 с 12 до 13 часов введён санитарный час, в это время приём клиентов осуществляться не будет. Данная мера необходима для более тщательной обработки и дезинфекции помещения (в отдельные дни

количество посетителей, выбравших личное посещение центра обслуживания превышает тысячу человек).

Мы уже рассказывали о том, что Томскэнергосбыт призывает томичей перейти на дистанционную оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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