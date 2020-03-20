2020-03-20T12:21:16+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь найти подозреваемого в хищении куба для пожертвований

По данному факту возбуждено уголовное дело
Елена Реутова
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Из открытых источниковИз открытых источниковФото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило сообщение о хищении куба для пожертвований, который был расположен в помещении по улице Дзержинского, 20а.

В совершении преступления подозревается мужчина, среднего телосложения, был одет в темную вязаную шапку с помпоном, куртку короткую темного цвета с меховым воротником, брюки темного цвета.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба обращаться в дежурную часть ОМВД России по Советскому району: 8(3822) 49-90-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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