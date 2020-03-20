Выходные не порадуют томичей хорошей погодой

20 Март 2020 2020-03-20T11:41:12+03:00

Непогода нынче в моде Фото: из открытых источников

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 22 марта и ночью 23 марта ожидаются по области и г. Томску мокрый снег с дождем, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедные явления, ухудшение видимости, местами усиление ветра 18-23 м/с, шквалистые порывы 25-28 м/с. Похолодание. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU