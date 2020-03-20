Студенты Томского госуниверситета получат 50 тысяч рублей в виде стипендии Эндаумент-фонда
Стипендия будет выплачена из средств дохода от пожертвования в целевой капитал, сделанного выпускником ТГУ Александром Ратахиным, генеральным директором ООО «Альфатек».
Александр Ратахин предложил идею выплатить стипендию одаренной команде студентов-программистов. Для отбора претендентов на получение стипендии 12-13 марта на площадке Бизнес-инкубатора ТГУ поддержке Фонда управления целевым капиталом ТГУ был впервые проведен хакатон. В нем участвовало 13 команд с разных факультетов университета. Победителем стала команда RAB-Team из Высшей IT-школы.
Команда RAB-Team – студенты Высшей IT-школы Денис Шарапов, Анастасия Политова, Диана Змеева, Александр Зоркин, Александр Куприянов. Участники команды получат 50 000 рублей в виде единовременной стипендии.
Все участники хакатона получили сертификаты и подарки от Томского государственного университета, компаний – партнеров хакатона. Кроме того, команды RAB-Team, Univerkek и Enigma приглашены на стажировки и в проекты ТГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU