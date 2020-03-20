Студенты Томского госуниверситета получат 50 тысяч рублей в виде стипендии Эндаумент-фонда

20 Март 2020 2020-03-20T11:05:17+03:00

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Стипендия будет выплачена из средств дохода от пожертвования в целевой капитал, сделанного выпускником ТГУ Александром Ратахиным, генеральным директором ООО «Альфатек».

Александр Ратахин предложил идею выплатить стипендию одаренной команде студентов-программистов. Для отбора претендентов на получение стипендии 12-13 марта на площадке Бизнес-инкубатора ТГУ поддержке Фонда управления целевым капиталом ТГУ был впервые проведен хакатон. В нем участвовало 13 команд с разных факультетов университета. Победителем стала команда RAB-Team из Высшей IT-школы.

Команда RAB-Team – студенты Высшей IT-школы Денис Шарапов, Анастасия Политова, Диана Змеева, Александр Зоркин, Александр Куприянов. Участники команды получат 50 000 рублей в виде единовременной стипендии.

Все участники хакатона получили сертификаты и подарки от Томского государственного университета, компаний – партнеров хакатона. Кроме того, команды RAB-Team, Univerkek и Enigma приглашены на стажировки и в проекты ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU