Томичка в сети Интернет покупала шубу и осталась без денег и обновки

20 Март 2020 2020-03-20T10:52:04+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине, 1982 года рождения. По предварительным данным, потерпевшая решила приобрести шубу. Посредством одного из Интернет-сайтов она нашла интересующее ее изделие и оформила заказ.

После оплаты заказа на электронную почту пришло письмо о дате доставки. В назначенную дату также посредством электронной почты потерпевшая была уведомлена о том, что доставка заказа задерживается на 7-9 дней. По истечении указанного срока она написала сообщение с вопросом о состоянии заказа, после чего ей пришла информация о том, что сайт временно недоступен. Впоследствии женщина решила отказаться от заказа и вернуть денежные средства. До настоящего времени заказ получен не был, возврат денежных средств не осуществлен.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU