2020-03-20T09:13:45+03:00
Умный город

Томские ученые получили более качественный графен для гибкой электроники

Новый способ нашли сотрудники Томского политехнического университета
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томичи и новые горизонты наукиТомичи и новые горизонты наукиФото: из открытых источников
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Ученым Томского политехнического университета впервые удалось успешно модифицировать графен, комбинируя два метода: функционализацию солями диазония и лазерную обработку. В результате был получен материал высокого качества, обладающий свойствами, позволяющими использовать его в гибкой электронике. Статья о результатах исследования «После оксида графена: лазерная модификация функционализированного графена для гибкой электроники» была опубликована в журнале Materials Horizons (Q1, IF 14,356) и выбрана на обложку номера.

Графен – самое прочное и легкое электропроводящее соединение углерода.

На основе полученных материалов был сделан ряд сенсоров – сенсор дыхания человека, который можно встроить в маску, а также сенсор, улавливающий содержание этанола в воздухе. В дальнейшем модифицированный графен планируется использовать для конструирования различных специальных девайсов, использования в гибкой электронике и создания новых материалов, сообщает пресс-служба вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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