Желание легко заработать на «лайках» дорого обошлось юной томичке

20 Март 2020 2020-03-20T08:02:31+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданке, 2001 года рождения.

По предварительным данным, девушка, увидев рекламу в Интернете, решила зарабатывать денежные средства, оставляя «лайки» в различных социальных сетях. Для этого она скачала на свой смартфон приложение, якобы позволяющее переводить «сердечки», «классы» и «мне нравится» в денежные средства.

- Установив приложение, потерпевшая перешла по указанной ссылке, где в активном окне, для получения начисленных бонусов, указала свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты. Подтвердив несколько операций по списанию денежных средств в счёт комиссии, девушка обнаружила, что с принадлежащей ей банковской карты произошло списание денежных средств в сумме более 7 000 рублей. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество".

УМВД России по Томской области напоминает землякам:

ИСТОЧНИК KP.RU