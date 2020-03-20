2020-03-20T07:25:52+03:00
Общество

Томич, «бегавший» от уплаты алиментов, теперь будет ходить пешком

Приставы передали его дорогую иномарку экс-супруге
Алиса Селезнева
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фото: УФССП по Томской областифото: УФССП по Томской областиФото: из открытых источников
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Житель областного центра задолжал бывшей супруге 300 тыс. рублей на содержание ребенка. Чтобы заставить нерадивого отца оплачивать алименты, судебные приставы запретили ему выезжать за пределы РФ, ограничили в специальном праве управления транспортным средством, а также в совершении сделок с автомобилем в ГИБДД.

Но неплательщик не предпринял мер к погашению задолженности. Тогда судебный пристав потребовала предоставить для ареста автомобиль Toyota Camry 2012 г.в.. Однако владелец пояснил, что машина после аварии, и, будет на ходу еще не скоро. Чтобы проверить правдивость этих слов, сотрудница УФССП созвонилась со взыскателем – бывшей супругой, которая сказала, что мужчина вовсю пользуется машиной.

- Поскольку гражданин вновь отказался предоставить иномарку для ареста, было решено изъять имущество без его присутствия. Судебные приставы приехали к дому алиментщика, наложили на машину арест. В момент погружения иномарки на эвакуатор вдруг объявился должник, искренне удивившийся происходящему". – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Toyota Camry, предварительно оцененная в 1 млн рублей, передана на ответственное хранение бывшей супруге должника. Алиментщицу пока придется походить пешком, а если он не выплатит долг в установленный срок, транспорт направят на оценку специалистам, а затем – на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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