Приятного аппетита! В прошлом году в Томске открылось 26 новых кафе и ресторанов

20 Март 2020 2020-03-20T06:43:13+03:00

Домашним посиделкам томичи все чаще предпочитают поход в кафе. Фото: из открытых источников

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По итогам 2019 года оборот общественного питания в Томске превысил 2, 6 млрд. рублей, что на 3,4 % выше уровня 2018 года.

- Сегодня в Томске услуги общественного питания оказывают более 1000 предприятий различного формата. В 2019 году открылись 26 новых объектов общественного питания, в сумме, на 1000 посадочных мест. Это сети ресторанов быстрого питания, рестораны с национальной кухней, гриль-бары, кафе, закусочные и другие заведения. Таким образом, обеспеченность жителей города предприятиями общепита составила 52 посадочных места на 1 000 человек. – сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в летний период в городе функционировало 44 летних кафе на 2 780 посадочных мест. По числу заведений общественного питания на душу населения Томск стабильно является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU