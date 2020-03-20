2020-03-20T06:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых подтвержденных диагнозов COVID-19 в Томской области нет

9 человек с подозрением на коронавирус продолжают лечение
Алиса Селезнева
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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На вечер 19 марта новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет. Об этом на ежедневном брифинге сообщил журналистам заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

- В инфекционном отделении больницы № 3 Томска лечение проходят 10 человек: один пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса, ПЦР-тесты остальных показали отрицательный результат. Еще один пациент с предварительным диагнозом ОРВИ сейчас проходит лечение в инфекционном отделении Северской больницы. У него также взяты анализы на коронавирус, результаты будут известны сегодня. У всех заболевших состояние удовлетворительное», - отметил вице-губернатор.

Еще 121 человек в Томской области находится на самоизоляции. Это те, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и члены их семей. Контроль за соблюдением карантина за ними осуществляют сотрудники Роспотребнадзора, которые уполномочены привлекать к ответственности нарушителей режима.

В регионе также создан обсервационный центр для изоляции граждан, прибывших из наиболее «зараженных» стран, которые не хотят подвергать риску родных.

Центр находится за городом, рассчитан на 54 места, действует по всем правилам инфекционного отделения – в один бокс могут быть помещены только люди, поступившие в один день.

Как подчеркнул Деев, в Томской области достаточно оборудования для лечения тяжелой формы респираторного инфекционного заболевания. Кроме того, региону выделена дополнительная субсидия в размере около 8 млн рублей на приобретение еще 7 аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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