В томских колониях и СИЗО введен запрет на свидания с родственниками
Начиная с 16 марта, Федеральная служба исполнения наказаний России перестала выдавать разрешения на свидания с родственниками, заключенным в колониях и арестантам, находящимся в СИЗО.
Меры введены в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди заключенных, а также сотрудников учреждений.
«С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции», — говорится в сообщении ,размещенном на сайте ведомства.
В Томской области ограничительные мероприятия введены: в ЛИУ-1, ИК-2,3,4, КП-1,2,3,4, СИЗО-1,2. Заболевших заключенных будут госпитализировать.
ФСИН просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU