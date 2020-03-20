В томских колониях и СИЗО введен запрет на свидания с родственниками

20 Март 2020 2020-03-20T05:37:42+03:00

От коронавируса и за решеткой не спрячешься. Фото: из открытых источников

На какой срок- будет зависит от эпидемиологической ситуации

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Начиная с 16 марта, Федеральная служба исполнения наказаний России перестала выдавать разрешения на свидания с родственниками, заключенным в колониях и арестантам, находящимся в СИЗО.

Меры введены в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди заключенных, а также сотрудников учреждений.

«С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции», — говорится в сообщении ,размещенном на сайте ведомства.

В Томской области ограничительные мероприятия введены: в ЛИУ-1, ИК-2,3,4, КП-1,2,3,4, СИЗО-1,2. Заболевших заключенных будут госпитализировать.

ФСИН просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU