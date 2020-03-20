2020-03-20T05:28:07+03:00
Здоровье

Томский областной онкодиспансер запустил новый интернет-ресурс

Он посвящен реабилитации пациентов во время и после лечения рака
Алиса Селезнева
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Томский онкодиспансер помогает пациентам и в Интернете.Томский онкодиспансер помогает пациентам и в Интернете.Фото: из открытых источников
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Новый сайт ОНКОдозор: реабилитация рассказывает о возможностях, формах и правильной реабилитации пациентов, которые прошли курс лечения онкологического заболевания. Такой формат помощи пациентам востребован как во время, так и после окончания курса лечения.

«Даже после успешного курса лечения борьбу с онкозаболеванием прекращать нельзя. Некоторые виды рака довольно агрессивны, и методы их лечения тоже могут отражаться на состоянии всего организма. Основная задача реабилитации — вернуть жизненные силы пациенту, поскольку плохое самочувствие, утомляемость и хроническая усталость — одни из самых распространенных последствий химиотерапии. Правильно разработанная программа помогает справиться с недугами и вернуть человека к обычному ритму жизни. Поэтому реабилитация — обязательная часть в борьбе с заболеванием. И крайне важно, чтобы пациент обладал максимумом информации о видах реабилитационной помощи», — подчеркнул и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

В Томском областном онкодиспансере реабилитацию пациентов проводят специализированные службы — симптоматической терапии, психотерапевтическая служба, кабинет стомированного пациента и другие. Кроме того, в онкодиспансере работает «Единое окно», где оперативно оформляются документы для медико-социальной экспертизы и получения средств реабилитации.

За 2019 год помощь по вопросам реабилитации получили 12 059 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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